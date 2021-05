Pallavolo, Margutta CivitaLad per la finale. Artha Luxury per il riscatto

Sabato di partite importanti per le formazioni locali di pallavolo. In serie B2 scende nuovamente in campo la Margutta CivitaLad che riceve domani al PalaPanzani di Ladispoli, ore 17, l’Alfieri Cagliari, nel ritorno della semifinale playoff. Tre giorni fa in Sardegna le ragazze allenate da Pietro Grechi si sono imposte per 3-1 e quindi alle rossoblù basterà vincere due set per accedere alla finale. Diverso il discorso per quanto riguarda l’Artha Luxury. Al ritorno in campo dopo lo stop forzato per Covid i rossoblù hanno perso 3-0 sul campo della Saet. Domani c’è la possibilità di rifarsi quando la squadra guidata da Sansolini, che però non sarà in panchina visto che è in isolamento fiduciario, ospiterà al PalaSport, ore 19, la Roma XX. Sarà importante vincere per non rimanere troppo lontani dal secondo posto, quello valido per lo spareggio per la serie B.