Pallavolo, Margutta CivitaLad in cerca del rilancio

Dopo il ko inatteso contro Isernia torna in campo a caccia del riscatto la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospiteranno domani, ore 16.30, al PalaPanzani di Ladispoli il Pomezia, formazione che evoca ottimi ricordi visto che proprio contro le pometine il team guidato da Pietro Grechi conquistò la promozione in B1 nella passata stagione. Domani però sarà tutta un’altra gara con le ospiti che sono terze e affrontano la Margutta che invece dopo un buon periodo è reduce dalla sconfitta contro l’ultima in classifica. Una gara tutta da giocare e in cui le rossoblù non vogliono cedere alla voglia di vendetta del Pomezia.