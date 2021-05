Pallavolo, Margutta CivitaLad: è finale

Bastavano due set ma la Margutta CivitaLad ha voluto esagerare. Le rossoblù hanno battuto per 3-0 l’Alfieri Cagliari al PalaPanzani di Ladispoli, nel ritorno della semifinale playoff. Bissato il successo dell’andata in Sardegna grazie ad una partita ottima che ha visto la squadra di Pietro Grechi sempre in controllo come testimoniano i parziali di 25-15, 25-21, 25-17. Grazie alla doppia vittoria la Margutta parteciperà alla finalissima per cercare di approdare in serie B1.