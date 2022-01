Pallavolo, Margutta CivitaLad col Volleyrò per chiudere al meglio l’andata

Ultima giornata d’andata di serie B1 per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospitano domani al PalaSport, ore 16.30, il Volleyrò Casal De’ Pazzi, formazione molto famosa a livello giovanile. Una giornata davvero inconsueta visto che vedrà in campo solo queste due formazioni mentre le altre sfide sono state tutte rinviate per covid. Una sfida davvero molto complicata per la squadra guidata da Pietro Grechi che ha al momento 10 punti e sfida il team quinto a quota 19. L’obiettivo sarà cominciare al meglio il 2022 e chiudere in modo positivo il girone d’andata.