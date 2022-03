Pallavolo, Margutta CivitaLad alla ricerca di punti pesanti

Un’altra sfida complicata ma in cui bisogna provare con tutte le forze a rialzarsi. Turno casalingo per la Margutta CivitaLad che ospita domani, ore 16.30, al PalaPanzani di Ladispoli il Trevi, formazione umbra quarta in classifica. Le rossoblù guidate da Pietro Grechi, reduci da 7 sconfitte di fila, sono terzultime con 11 punti e devono cercare di fare punti già da domani se non vogliono perdere troppo presto il treno salvezza. A complicare i piani le assenze di fabeni, che ha chiuso già la stagione, e Vidotto che tornerà tra qualche settimana.