Pallavolo, Margutta CivitaLad alla prova Viterbo

Seconda giornata di serie B2 e prima trasferta stagionale per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù domani, ore 16.30, saranno di scena sul campo del Viterbo, formazione che nella prima giornata ha perso per 3-0 a Grosseto. Belli e compagne invece vengono dalla bella prestazione con successo di sabato scorso quando al PalaSport hanno battuto il Tivoli per 3-1. Adesso serve continuità per iniziare al meglio questa nuova stagione. Nessun problema di formazione per il tecnico Pietro Grechi.

“La partita di domani – commenta Grechi – sarà insidiosa se non faremo il nostro. Viterbo è una squadra che punta alla salvezza ma dobbiamo pensare a noi e fare il possibile per vincere”.