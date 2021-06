Pallavolo, Margutta CivitaLad a Pomezia per il sogno B1

La Margutta CivitaLad scende in campo per chiudere i conti e festeggiare un traguardo ambizioso ma adesso più vicino. Domani, ore 17.30, la squadra di Pietro Grechi sarà a Pomezia nel ritorno della finale playoff di serie B2. All’andata le rossoblù hanno vinto con un perentorio 3-0 e quindi domani dovrà portare a casa due set per esultare e essere promosse in B1. Non sarà una gara semplice perchè le pometine faranno di tutto per confermare i pronostici che le vedevano favorite fino ad una settimana fa. Penultima giornata domani in serie C invece per l’Artha Luxury di scena al PalaSport, ore 19, contro la Saet. Una gara che per i civitavecchiesi però non varrà per la classifica visto che sono già fuori dai giochi playoff.