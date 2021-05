Pallavolo, Margutta CivitaLad a due set dalla semifinale

Torna in campo domani la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospitano al PalaSport, ore 17.30, il Viterbo nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie B2. L’andata è finita 3-1 per la squadra di Pietro Grechi che quindi nel match di domani avrà bisogno di vincere due set per essere sicura della qualificazione in semifinale. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 del Viterbo si procederà con il golden set al termine del quale la squadra vincitrice passerà il turno. Ancora assente Federica Belli.