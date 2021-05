Pallavolo, Margutta CivitaLad a Cagliari per l’andata della semifinale

Non c’è un attimo di sosta per la Margutta CivitaLad. Dopo aver superato pochi giorni fa il Viterbo le rossoblù domani, ore 17, saranno di scena a Cagliari per affrontare l’Alfieri. Si gioca l’andata della semifinale dei playoff di serie B2 tra due squadre che si conoscono bene visto che si sono affrontate per due volte meno di due settimane fa. In quell’occasione arrivò una vittoria a testa ma adesso ci si gioca l’accesso alla finale e quindi per la squadra di Pietro Grechi bisognerà resettare tutto e pensare solo alla gara di domani. Ritorno in programma sabato a Ladispoli.