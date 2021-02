Pallavolo, Margutta CivitaLad a caccia del riscatto

Torna in campo domani la Margutta CivitaLad, con il chiaro obiettivo di riscattare le ultime due battute d’arresto consecutive. Le rossoblù ospitano alle 16.30, al PalaPanzani di Ladispoli, il Viterbo, già battuto con un netto 3-0 nella gara d’andata e al momento ultimo in classifica. Squadra che per coach Pietro Grechi sarà al completo e quindi ci sono tutte le possibilità per tornare subito ad esultare e conquistare la vittoria che serve per classifica e morale.