Pallavolo, Margutta CivitaLad a caccia del bis col Pomezia

Arriva una trasferta complicata ma contro una squadra che evoca bei ricordi per la Margutta CivitaLad. Domani alle 17.30 le rossoblù, terzultime a quota 11, saranno di scena a Pomezia contro le padrone di casa, terze in classifica con 26 punti. All’andata arrivò un successo netto per la squadra guidata da Pietro Grechi che vinse 3-0 ma che da lì in poi ha faticato molto. Domani sarà difficile trovare punti ma la Margutta deve provarci a tutti i costi se vuole avere chance di salvezza.