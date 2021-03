Pallavolo, l’under 19 femminile dell’Asp vince contro il Santa Monica

Buona anche la seconda uscita per l’Under 19 femminile in quel di Ostia. Rispetto all’esordio della settimana precedente, i miglioramenti, osservati in tutti i reparti, sono stati davvero notevoli. Grazie ad un primo tocco molto cresciuto sia di difesa che di ricezione, la regia di Elisa Regio ha potuto disporre di un attacco meno scontato e più veloce. Le attaccanti hanno quindi spesso avuto la meglio su un muro a uno o in ritardo. Più efficaci anche in battuta, le aspine hanno potuto contare su un sistema muro difesa molto solido e la partita si è indirizzata subito in discesa per un 3 a 0 relativamente semplice contro il Santa Monica. L’obiettivo di fare bene in un campionato che vede schierate le migliori sedici squadre del Lazio si direbbe centrato.