Pallavolo, l’under 15 Eccellenza della Cv Volley fa en plein

La maggior parte dei campionati per la Cv Volley sono ripartiti da quasi un mese. Una ripartenza molto positiva, specialmente per alcuni gruppi, come quello dell’Under 15 Eccellenza: 7 partite su 7 vinte tutte 3-0. Nell’ultima gara le cv volline hanno messo in campo una carica agonistica senza paragoni, soprattutto nel primo set, quando sotto 19 a 13 per via di una partenza molto convinta delle avversarie hanno ribaltato il risultato dimostrando tutto il proprio carattere e una indiscutibile superiorità tecnica andando a chiudere 25-21. Grossa soddisfazione in casa rossonera frutto del lavoro instancabile dei tecnici della Cv volley, che ancora una volta stanno dimostrando di essere i migliori del territorio. Il lavoro era molto complicato: mesi di allenamenti molto impegnativi da affrontare con grande passione e concentrazione nonostante non ci fosse la certezza di poter affrontare un campionato, ma che stanno portando ora grandi risultati. La prossima gara si terrà il 5 maggio contro la CS PeterPan Roma. Dieci giorni di pausa durante i quali le atlete continueranno ad allenarsi per preparare la gara.

La rosa: Alessandro Sara, Bellomo Miriam, Camilli Cristina, Cesarini Flaminia, Di Gennaro Arianna, Faedda Alessia, Paoli Martina, Pignatelli Giulia, Pirri Nicole, Quartieri Carola, Saturbano Michela.

Staff: Cristiano Cesarini, Simone Rubini, Alessio Pignatelli, Francesca Faiazza e Gabriele Lupo