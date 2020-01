Pallavolo, le classifiche sorridono al Litorale in Volley

Lavorare con umiltà, passione e costanza. Durante e dopo le feste l’attività del Consorzio Litorale in Volley non ha mai subito uno stop. L’intero staff e gli atleti sono già a lavoro per preparare le prossime gare. Intanto i bilanci delle classifiche sono molto positivi, anche quest’anno si raccoglieranno ottimi frutti. Il campionato under 12 è appena iniziato ma la classifica sorride alle piccole pallavoliste di Marianna Del Rosso, pur essendosi aggiunte a campionato inoltrato due squadre, fattore tutta via positivo perché permetterà a tutti i partecipanti di giocare qualche match in più. Non meno positivo il percorso delle ragazze under 13 che sono in piena crescita ed hanno sempre voglia di migliorarsi pur essendo in vetta alla classifica. Più difficile è l’approccio per le ragazze di Del Rosso nel campionato under 14, dove giocano solo atlete sotto età, ma le soddisfazioni non mancano. Le under 14 di Evelin Guanà mantengono la prima posizione in classifica, pur essendo in una situazione precaria a causa di numerosi infortuni. Pur non avendo affrontato molte gare nelle ultime settimane le under 16 eccellenza di Cristiano Cesarini si sono portate in sesta posizione, vincendo l’ultima gara contro il Futura Terracina 92, un match molto competitivo, ma con grinta si sono aggiudicate per 3-1 la partita.

Le under 14 eccellenza sono terze ad un punto dalla seconda, ottima postazione che fa ben sperare. L’under 14 maschile di coach Del Rosso è al quinto posto, il quarto posto non è così lontano e l’obiettivo è partecipare alla Final Four. I ragazzi di Andrea Ranalli e Roberto Scaccia, portano avanti grandi aspettative senza segni di stanchezza o cedimenti, infatti sia gli under 16 sia gli under 18 sono secondi in classifica e a breve disputeranno i playoff. Le under 18 di Gabriele Cesarini al rientro dalla pausa hanno affrontato la capolista VBC riuscendo a strallare un punto e stanno giocando molto bene in preparazione per disputare un match contro il Tarquinia.

Sponsorizzato da