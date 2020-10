Pallavolo, l’Asp valuta la postura dei suoi atleti

Per l’anno sportivo 2020-21 l’ASD Pallavolo Civitavecchia amplia e arricchisce il proprio programma sportivo, strutturando a beneficio di tutti i propri atleti un progetto di osservazione e valutazione semestrale della postura e del comportamento motorio, da attuarsi in palestra in accordo e sinergia con i tecnici dei vari gruppi sportivi. Il progetto si pone essenzialmente un obiettivo di prevenzione e promozione della salute degli atleti agonisti e non agonisti. Nello specifico per i giovanissimi atleti non agonisti di S3(minivolley)si propone di favorirne e facilitarne un corretto sviluppo delle abilità motorie; per tutti gli atleti agonisti la finalità del progetto è ridurre il rischio di traumi distorsivi, contratture, lesioni e stiramenti oltre che valutare se una malocclusione dentale possa condizionare un assetto posturale e osservare comportamenti motori post infortuni al fine di raggiungere un recupero psico fisico ottimale e migliorare la performance sportiva. La realizzazione e la cura del progetto sono affidate a un’equipe di professionisti sanitari: •Dott. Antonio Spirito medico specialista in ortopedia •Dott.ssa Paola Tinti medico odontoiatra •Dott.ssa Simona Astuti terapista della riabilitazione specializzata nella rieducazione e riabilitazione funzionale. Qualora dovessero emergere elementi su cui intervenire, gli atleti interessati saranno indirizzati verso lo specialista più indicato a trattare la situazione evidenziata, previa comunicazione alle famiglie nel caso si tratti di minori. Gli specialisti, in virtù della convenzione stipulata con la nostra associazione, proporranno loro un piano tariffario agevolato.