Pallavolo, l’Asp rinuncia al campionato di C Femminile

L’ASD Pallavolo Civitavecchia comunica a malincuore la rinuncia alla partecipazione al campionato di Serie C Femminile.

“Purtroppo – afferma la società locale di pallavolo – anche a causa della ancora incerta situazione sanitaria, alcune atlete rossoblù hanno reso note solo ora delle scelte personali drastiche, determinate in buona parte dal “fattore” Covid–19. Per sopperire a queste pesanti assenze, abbiamo attentamente valutato la possibilità di far disputare il campionato in questione alle atlete (under 16/18) inizialmente inserite nel gruppo di serie D ma, di comune accordo con la direzione tecnica e sportiva, non crediamo sia la scelta migliore sovraccaricare

ulteriormente le nostre giovani ragazze proponendo loro un campionato che, soprattutto per la loro giovane età, non riteniamo formativo dal punto di vista tecnico. A questa prima difficoltà, nella giornata di ieri si è aggiunta la notizia che, causa impegni lavorativi, è venuta meno la disponibilità dell’allenatore designato per seguire la squadra in un campionato

impegnativo come sarebbe stata la Serie C.

Queste le parole del presidente Pergolesi: “Sono molto dispiaciuta nel comunicare questa nostra scelta, soprattutto perché durante il periodo estivo abbiamo lavorato alacremente anche per allestire questo campionato di Serie C. Ma quando si lavora a grandi progetti, e le collaborazioni con gli amici di Ladispoli e Tuscania lo sono, ci si ritrova anche a prendere delle decisioni difficili, e questa scelta, che definisco responsabile oltre che obbligata, rientra nella categoria. Nonostante questa rinuncia, mi sento tranquilla nell’affermare che proseguiremo a testa alta la stagione alle porte dato che, grazie all’egregio lavoro che l’intero staff sta portando avanti da più di un anno, ASP è iscritta a tutte le categorie dei campionati giovanili femminili ed è l’unica società del comprensorio ad offrire alle sue atlete non solo un campionato di serie Nazionale (Serie B1 Femminile), ma anche un campionato di Serie D e Prima Divisione. Tengo a sottolineare che questi due campionati vedranno coinvolte atlete Under 18 e 16 che, facendo esperienza in queste categorie, ci auguriamo possano arrivare presto ad indossare la maglia della Margutta CivitaLad.”