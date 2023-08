Pallavolo, l’Asp annuncia Guidozzi e Fabeni

La Pallavolo Civitavecchia è lieta di ufficializzare il ritorno di Giovanni Guidozzi, tecnico con lunga e comprovata esperienza, l’ultima delle quali svolta con un club di serie A.

Un inserimento importante nel solco della tradizione societaria, sempre rivolta al confronto, all’inclusione e alla contaminazione di conoscenze. Coach Guidozzi farà infatti parte dello staff che, guidato dal direttore tecnico Giancarlo de Gennaro, si occuperà del c.d. “PROGETTO FUTURO”, il cui obiettivo principale sarà la crescita delle migliori trenta atlete della società rossoblù, attraverso la partecipazione a quattro diversi campionati.

Guidozzi sarà il responsabile della preparazione della gara, delle strategie tattiche da adottare di volta in volta e dello studio statistico degli avversari. Farà parte dello staff anche Andrea Cernicchiaro, che si occuperà nello specifico della preparazione delle alzatrici, e sarà il secondo allenatore della Serie C, e il primo allenatore della Seconda Divisione, campionato pensato per la crescita delle giovanissime del Progetto Futuro che avranno poco spazio nel campionato regionale.

Si aggiungerà alla squadra anche coach Mario Rezzonico, tecnico preparato e competente che dopo varie esperienze entra a far parte della nostra grande famiglia. Con l’occasione, viene presentato anche il primo acquisto della serie C: Elisa Fabeni, atleta di provata esperienza, già nota ai tifosi rossoblù per il suo contributo con la CivitaLad nei campionati di B1 e B2.

“Un innesto che – spiegano dall’Asp – grazie ad una elevata maturità tecnica e ad una notevole determinazione, siamo sicuri contribuirà in modo efficace in un progetto pensato per far crescere le “giovani leve””.