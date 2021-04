Pallavolo, l’Artha Luxury vuole la seconda vittoria consecutiva in casa

Sabato in campo per i rossoblù che ricevono al PalaSport, ore 16.30, l'Isola Sacra

Torna subito in campo l’Artha Luxury. A pochi giorni dalla bella vittoria nel derby contro il Tarquinia i rossoblù domani, ore 16.30, ospiteranno al PalaSport l’Isola Sacra. Gara da vincere per i civitavecchiesi che al momento si trovano al terzo posto del proprio girone di serie C e se la vedranno con la formazione penultima con 1 sola vittoria conquistata in 7 partite disputate.