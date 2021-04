Pallavolo, l’Artha Luxury vince ma non convince

Ad Anguillara i rossoblù battono per 3-2 i padroni di casa, ultimi in classifica

L’Artha Luxury fatica tanto forse troppo ma alla fine torna alla vittoria. Nel recupero di serie C i rossoblù si sono imposti per 3-2 ad Anguillara contro il fanalino di coda del campionato. Un successo che conferma il momento di difficoltà di Mancini e compagni che hanno alternato buone cose ad errori grossolano. Dopo aver perso il primo set, l’Artha Luxury ha vinto il secondo e poi perso nuovamente il terzo. Sul 2-1 per i padroni di casa è venuto fuori l’orgoglio dei civitavecchiesi che hanno prima pareggiato e poi vinto al tie break, conquistando due punti e “regalandone” uno, il primo stagionale, all’Anguillara.