Pallavolo, l’Artha Luxury travolge il Tarquinia e vola in Poule Promozione

I civitavecchiesi vincono per 3-0 dominando il match e ottenendo il pass per la seconda fase

Vittoria netta e fondamentale per l’Artha Luxury Asp. I rossoblù si sono imposti nel derby giocato sul campo del Tarquinia per 3-0. Partita che ha avuto davvero poca storia con la squadra guidata da Alessandro Sansolini che ha vinto facilmente i primi due set e faticato solo nel terzo, portato comunque a casa. Successo che permette a Mancini e compagni di guadagnare il pass per la Poule Promozione con due giornate d’anticipo.