Pallavolo, l’Artha Luxury torna in campo

E’ finalmente l’ora di tornare in campo per l’Artha Luxury Asp. Dopo lo stop a causa del Covid, che li ha tenuti fermi per due settimane, i rossoblù saranno di scena domani, ore 16.15, a Roma contro la Saet. Si gioca la seconda giornata della Poule Promozione di serie C maschile con i civitavecchiesi al momento a quota 6 in classifica e gli avversari di domani che hanno due punti in più. La squadra di Sansolini deve però recuperare il match rinviato la settimana scorsa contro il Green Volley. Decisamente complicato capire la forma fisica dell’Artha Luxury che potrà incontrare qualche difficoltà a causa dell’isolamento domiciliare degli ultimi 10 giorni.