L’Artha Luxury torna a vincere. Dopo il ko della settimana scorsa il sestetto di Alessandro Sansolini ieri si è rifatto vincendo per 3-1 a Fiumicino contro l’Isola Sacra. Una prova di forza per i civitavecchiesi che sono andati in difficoltà nel primo set ma hanno poi risposto alla grande e portato a casa una vittoria importante, ritrovando il sorriso.