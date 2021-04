Pallavolo, l’Artha Luxury recupera con il Tarquinia

Tornerà in campo domani l’Artha Luxury nel recupero del campionato di serie C. Alle 20.30 i civitavecchiesi ospitano al PalaSport il Tarquinia nell’atteso derby valido per la quarta giornata. La classifica al momento vede i rossoblù fermi a quota 6 e i tarquiniesi appena sopra con 9 punti ma anche con una partita in più disputata. Dopo i tanti rinvii a causa di alcune positività al Covid-19 la squadra di Alessandro Sansolini vuole quindi rilanciarsi. Per la gara di domani saranno ancora assenti Mancini e Di Stefano.