Pallavolo, l’Artha Luxury fa visita all’Isola Sacra

Reagire all’ultima sconfitta e vincere domani. L’obiettivo dell’Artha Luxury è chiaro. Domani arriva una gara da vincere a tutti i costi per i rossoblù di scena, alle ore 20, sul campo dell’Isola Sacra, fanalino di coda del girone di serie C. Dopo il ko subito sabato scorso Mancini e compagni non possono sbagliare. Per la gara di domani non sarà a disposizione Mocci.