Pallavolo, l’Artha Luxury fa suo il derby

Torna alla vittoria l’Artha Luxury. Nel derby valido per il recupero della quarta giornata di serie C i rossoblù hanno battuto per 3-1 la Pallavolo Tarquinia. Partita davvero equilibrata quella giocata ieri al PalaSport con i civitavecchiesi bravi a sfruttare gli episodi e portare il match dalla propria parte grazie soprattutto ai primi due set vinti. Nel terzo il Tarquinia ha cercato di riportarsi sotto con il 2-1 ma il quarto parziale ha decretato la vittoria per i padroni di casa. Importanti i ritorno in casa Artha Luxury di Mancini e Di Stefano. In classifica la squadra di Alessandro Sansolini aggancia proprio i tarquiniesi, a quota 9, che hanno anche una gara in più disputata.