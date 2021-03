Pallavolo, l’Artha Luxury cede nuovamente all’Athlon

Sconfitta con tante attenuanti per l’Artha Luxury nel campionato di serie C. La squadra maschile dell’Asp ha ceduto per 3-0 al Palasport all’Athlon Roma, formazione che aveva già battuto i civitavecchiesi all’andata con lo stesso punteggio. I rossoblù arrivavano però al match dopo uno stop, a causa del Covid, di un mese e con diverse assenze fondamentali tra cui Mancini e Di Stefano. Nulla da fare per il team di Alessandro Sansolini che ha ceduto comunque ad una delle migliori formazioni del campionato.