Prima sconfitta stagionale per l’Artha Luxury. I rossoblù hanno perso ad Ostia per 3-0 contro l’Athlon, nella seconda giornata del campionato di serie C. La squadra di Alessandro Sansolini ha retto solo nel secondo set mentre negli altri e due i padroni di casa hanno avuto gioco facile. I civitavecchiesi rimangono quindi a 3 punti in classifica.