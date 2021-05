Pallavolo, l’Artha Luxury cede alla Saet

Una sconfitta netta ma decisamente preventivabile. L’Artha Luxury Asp perde per 3-0 sul campo della Saet nella seconda giornata della Poule Promozione di serie C, la prima della seconda fase per gli aspini. Gara combattuta in tutti i set ma che ha visto i padroni di casa ovviamente più brillanti e pronti. I rossoblù infatti arrivavano da 10 giorni di isolamento a causa del Covid e fare meglio era difficile.