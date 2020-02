Pallavolo, la Revolution vuole fare bottino pieno con la Saet

Terza giornata di ritorno per le formazioni del Litorale in Volley in campo domani.

SERIE C MASCHILE

Dopo la sberla allo Zagarolo in Coppa Lazio, la Revolution Litorale in Volley si rituffa in campionato. Per la terza giornata di ritorno del campionato di serie C, i rossoblu ospiteranno domani alle 19 al Palasport la Saet, sesta in classifica con nove punti in meno dei civitavecchiesi. Obiettivo di Mancini e compagni è quello di mantenere quantomeno il secondo posto, alle spalle della capolista Pallianus, impegnato nell’insidiosa trasferta sul campo dell’Albalonga.

“La Saet è una bella squadra – sottolinea capitan Mancini – che ha nei martelli il proprio punto di forza. Finora però è stata protagonista di un campionato strano, con risultati buoni e qualche passo falso di troppo, anche con squadre di medio-bassa classifica. A noi interessa poco, perché vogliamo arrivare allo scontro diretto contro Pallianus in scia dei nostri avversari, per giocarci il sorpasso in vetta. Quindi vogliamo dettare il ritmo della partita dall’inizio e prenderci il bottino pieno”.

Per quel che riguarda la formazione, nessun problema per il tecnico Alessandro Sansolini avrà a disposizione l’intera rosa, avendo recuperato Maldera, non in perfetta forma nelle ultime uscite, e Michele Amoni, che ha risolto il problema alla caviglia.

SERIE B2 FEMMINILE

Vincere per cambiare passo in campionato. Con questo spirito la Margutta Litorale In Volley affronta la trasferta in programma domani pomeriggio alle 16 sul campo dell’Andrea Doria Tivoli, sestetto al momento settimo in classifica con soli tre punti in più dei civitavecchiesi. Compagine, peraltro, strapazzata all’andata al Palasport con un perentorio 3-0 da Iengo e compagne. Come detto, le rossoblu proveranno a rilanciarsi in classifica, dando anche continuità al 3-1 della settimana scorso contro Viterbo, che ha di fatto messo una seria ipoteca sul discorso salvezza.

“Mi aspetto di fare meglio rispetto alla settimana prossima – il pensiero del tecnico Alessio Pignatelli – perché contro Viterbo abbiamo sofferto troppo e la squadra non mi è piaciuta fino in fondo, nonostante i tre punti pieni conquistati. Tivoli è una squadra ben attrezzata, ma secondo me la sfida è ampiamente alla nostra portata. Vorranno sicuramente vendicare il 3-0 dell’andata e rilanciarsi dopo il pesante ko dell’ultimo turno contro l’Olbia. Starà a noi giocarcela ed evitare di uscire a mani vuote”.

Tutte a disposizione e consueti problemi di abbondanza per il tecnico civitavecchiese, che dovrà sciogliere soprattutto il dubbio sulla palleggiatrice, con Arena e la giovane Catanesi in ballottaggio.