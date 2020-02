Pallavolo, la Revolution vince e raggiunge la vetta

SERIE C MASCHILE

Nonostante le difficoltà, missione compiuta per la Revolution Litorale In Volley, che vince e si prende il primo posto in classifica nel girone A del campionato di serie C. Sabato sera al Palasport i rossoblu hanno battuto la Saet per 3-1 al termine di una gara dalle mille emozioni. Sembrava tutto facile dopo il primo set, vinto agevolmente dai civitavecchiesi, complice un avvio stentato degli ospiti. Ospiti che nel secondo set sono cresciuti col passare dei minuti, tanto che nella parte centrale erano loro ad essere avanti. È servito un incredibile turno di battuta di Luigi Mancini per recuperare lo svantaggio e superare gli avversari. I padroni di casa hanno continuato a soffrire gli avversari anche nel terzo set, vinto dalla Saet grazie in particolare agli attacchi dell’opposto Nero e dello schiacciatore Baggio. Con la gara completamente riaperta, la Revolution ha rischiato seriamente di perdere punti per strada. Nel finale del quarto set, gli ospiti erano infatti avanti per 22-16. Quando ormai sembrava scontato il tie break, il sestetto di Alessandro Sansolini ha cambiato marcia, con un prolifico turno di battuta di Patrizio Stefanini che ha permesso ai civitavecchiesi di riprendere gli avversari e di prendere l’intera posta in palio. “È stata una bella gara – spiega Mancini – perché la Saet ha giocato decisamente un’ottima partita, mettendoci in seria difficoltà in alcuni momenti. Siamo stati bravi a starci sempre con la testa e a strappare la vittoria nel quarto, anche quando sembrava ormai finita per noi. Avanti così. Non guardiamo le nostre avversarie e giochiamo ogni match con la voglia di fare risultato”. Il regalo per la Revolution arriva domenica, con la sconfitta del Pallianus sul campo dell’Albano per 3-1, che regala il primato solitario in classifica dei civitavecchiesi a +1 sugli avversari.

SERIE B2 FEMMINILE

Troppo Tivoli per la Margutta Litorale in Volley. Le civitavecchiesi tornano a casa con un pesante 3-0 incassato sabato pomeriggio in trasferta dall’Andrea Doria, nella terza giornata di ritorno del campionato di serie B2. Non è bastata la voglia delle rossoblu di mettere in difficoltà le padrone di casa, vogliose di ricambiare il 3-0 subìto all’andata. Nei primi due set, il sestetto di Alessio Pignatelli non è riuscito a giocarsela fino in fondo alla pari con le avversarie, cosa che invece è avvenuta nel terzo, perso per 25-23 e con Iengo e compagne che erano avanti ma non sono riuscite a capitalizzare il vantaggio.

“Ci prendiamo questo risultato negativo – racconta Pignatelli – anche se la gara non è tutta da buttar via. Abbiamo provato a impensierire l’Andrea Doria Tivoli, e ci siamo riuscite solo parzialmente. Tra le note positive l’ottimo ingresso in campo di tutte le ragazze che avevo a disposizione, come Anniballi e Baffetti. Anche le palleggiatrici, Arena e Catanesi si sono alternate con buoni riscontri. Torniamo in palestra con rinnovata voglia di migliorare”.

Nel prossimo weekend la Margutta osserverà il primo dei due turni di riposo del girone di ritorno. Poi la sfida in casa dell’Oristano. Mercoledì, invece, Iengo e compagne affronteranno una rappresentativa di un college americano in visita in Italia.

SERIE D

Passo falso della Martori Assicurazioni, sconfitta sabato pomeriggio per 3-0 sul campo dell’Anguillara (22-25, 19-25 e 14-25) nella terza gara di ritorno del campionato di serie D. Prova opaca delle assicuratrici che non sono riuscite a sviluppare il loro gioco, facilitando le avversarie a portare il risultato dalla loro parte. Un ko che ai fini della classifica non cambia nulla per le giovanissime rossoblu, che restano saldamente al quarto posto. Nessun rischio di contraccolpo, visto che a fine gara le ragazze già erano proiettate a tornare in palestra per preparare la prossima partita in casa contro il Virgilio di Roma, utile a riprendere il cammino nel campionato di serie D.