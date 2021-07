Pallavolo, la Prima Divisione della Cv Volley si conferma vice campione regionale

Argento per la Prima Divisione Maschile della Cv Volley. Domenica i ragazzi guidati da coach Roberto Scaccia e dalla dirigente Cinzia Fois si sono confermati vice campioni regionali. Hanno portato a casa un secondo posto nel campionato di Coppa Italia Divisione concludendo una stagione più che positiva che li ha visti posizionarsi al primo posto e vincere prima il Campionato Open Opes e poi il titolo provinciale. Nella giornata di sabato i ragazzi avevano vinto 3-0 la semifinale conquistando l’accesso in finale. Domenica hanno giocato una gara combattutissima contro l’ASD Pallavolo CineCittà a Zagarolo. Si confermano meritatamente vice campioni regionali. Il capitano Stefano Zeppilli ha commentato così la medaglia d’argento regionale: “Siamo molto contenti per i traguardi raggiunti in questa stagione nonostante le difficoltà affrontate, non era assolutamente facile arrivare alle finali regionali, ma gara dopo gara abbiamo dimostrato che possiamo competere e giocare a viso aperto anche a livello regionale. Sicuramente per tutti noi è un punto di partenza e non di arrivo, l’anno prossimo vogliamo fare ancora meglio e dimostrare quanto valiamo, magari chissà nella categoria superiore. Un ringraziamento grande da parte mia e di tutta la squadra va anche ad ogni singola persona che ha reso quest’impresa possibile, dalla società, ai dirigenti, ai supporter. Un onore e motivo di orgoglio per me quest’anno essere stato il capitano di questo fantastico gruppo, non sapevo cosa significasse avere questa responsabilità ma fin da subito ho capito quanto “pesi” avere la fascetta di nastro al petto, ringrazio il mister per avermi concesso la possibilità di avere questo importante ruolo”.