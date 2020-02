Pallavolo, la Margutta vuole ipotecare la salvezza

Match da vincere a tutti i costi per le formazioni del Litorale in Volley. La Margutta ospita il Viterbo in una sfida salvezza fondamentale. La Revolution di scena a Gaeta per continuare a vincere e rimanere in alto

Due partite da vincere per centrare i rispettivi obiettivi. Turno fondamentale quello di domani per le due formazioni del Litorale in Volley.

SERIE B2 FEMMINILE

La Margutta Litorale in Volley scalda i motori in vista di una delle partite più importanti dell’anno. Domani alle 17, nel match valido come seconda giornata di ritorno del campionato di serie B2, il sestetto di Alessio Pignatelli avrà la possibilità di chiudere il discorso salvezza. Avversario di turno il Viterbo, fanalino di coda del girone H con soli tre punti all’attivo, due dei quali conquistati proprio contro Iengo e compagne nel match di andata. Una gara, quella giocata lo scorso 26 ottobre e persa 3-2 dalle rossoblu, che non andò giù al tecnico e alla società civitavecchiese. Anche per questo, c’è grande voglia di rivalsa in casa Margutta.

“Non voglio caricare troppo questa gara – spiega coach Pignatelli – anche perché non ce n’è bisogno. È un match importante per noi, e questo è chiaro già solo guardando la classifica. Ma è decisivo più per loro, perché in caso di nostro successo potremmo scappare a +9 sulla zona retrocessione, mettendo una bella ipoteca sulla salvezza. Ci siamo preparati bene per affrontare al meglio questa gara, e credo ci sia il clima giusto”.

Capitolo formazioni. Sarà la prima partita della Margutta Civitavecchia senza l’opposto Tania Correra, che ha dato il via ad una nuova avventura lavorativa fuori da Civitavecchia. Per il resto formazione al completo, con Pignatelli che recupera anche il centrale Giulia Baffetti, fermata la scorsa settimana da un problema alla caviglia.

SERIE C MASCHILE

Trasferta lunga, ma sulla carta agevole per la Revolution Litorale in Volley. Dopo lo spettacolare 3-0 della settimana scorsa contro il Viterbo, al quale hanno soffiato il secondo posto, i civitavecchiesi saranno ospiti domani alle 19 del Serapo Gaeta, formazione che giace nei bassifondi della classifica. La compagine guidata da coach Iacovelli è quartultimo in classifica, con il magro bottino di 7 punti all’attivo. Un’occasione da non fallire per i rossoblu per mantenere quantomeno il secondo posto, e chissà provare ad agganciare il Pallianus, impegnato con l’ostico Marino, quarto in graduatoria.

“Quella di domani è una sfida assolutamente da vincere – spiega capitan Mancini – per evitare di vanificare quanto di buono fatto sette giorni fa contro Viterbo. Sulla carta dovrebbe essere una sfida semplice per noi, anche se bisogna considerare la trasferta, sicuramente stancante dal punto di vista fisico”.

Per quel che riguarda la formazione, due soli assenti. Mancheranno il secondo palleggiatore Marco Amoni ed il centrale Antonio Piscini. Torna convocabile lo schiacciatore Michele Amoni, che ha recuperato dal problema alla caviglia.