Pallavolo, la Margutta Ladispoli prepara la squadra per la nuova stagione

Grandi cambiamenti in corso in vista della nuova stagione. E’ ufficialmente iniziata l’avventura della squadra nata dalla collaborazione tra Margutta Asp e Volley Ladispoli e che disputerà il prossimo campionato di serie B2. Lunedì scorso al Palasport si è infatti svolto il primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico Pietro Grechi. Tante le novità, che faranno più o meno piacere agli appassionati civitavecchiesi. La prima come detto è il nome del nuovo allenatore che sostituisce quindi Alessio Pignatelli che un pò a sorpresa non è stato confermato, nonostante l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni con una promozione e una salvezza raggiunta lo scorso anno. Cambiamenti che però riguarderanno anche le giocatrici con tante protagoniste degli ultimi anni con la Margutta che non saranno confermate. Si parla di nomi importanti come quello del capitano Elisa Iengo, di Federica Brighenti, Martina Arena, Tania Correra e Claudia Cammilletti. A loro, sempre secondo indiscrezioni, si aggiungerà anche Cristiana Monachesi ma per motivi personali. In pratica verranno confermate nel nuovo gruppo solo Alice Grossi e Federica Belli, tra le grandi, e tutte le ragazze giovani che nella stagione appena conclusa hanno conquistato la salvezza. A loro verranno aggiunte diverse ragazze i cui nomi non sono ancora stati svelati ma che negli anni hanno fatto parte del Ladispoli. Una decisione che sicuramente farà discutere visto l’impegno che le ragazze civitavecchiesi hanno sempre messo per portare la Margutta in un campionato importante. Ma adesso è partito un nuovo progetto nell’asse Civitavecchia-Ladispoli con grandi cambiamenti ma con l’obiettivo di far bene in B2 e migliorare quindi i risultati raggiunti lo scorso anno. Sognare alla fine non costa nulla e chissà che il nuovo corso non possa portare nei prossimi anni la squadra addirittura in B1.