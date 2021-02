Pallavolo, la Margutta CivitaLad vuole rialzare la testa

Ancora un match esterno, il terzo consecutivo, per la Margutta CivitaLad. Le ragazze allenate da Pietro Grechi saranno di scena domani, ore 16, sul campo dell’Andrea Doria Tivoli, nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B2 femminile. Obiettivo per Belli e compagne sarà tornare subito alla vittoria, dopo il ko subito con il Grosseto, e bissare il successo dell’andata con il Tivoli. Nessun problema di formazione per le rossoblù.