Pallavolo, la Margutta CivitaLad vuole regalare un’altra gioia ai suoi tifosi

Sabato importante per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospiteranno domani al PalaSport, ore 16.30, la Teatina Chieti in quello che si può definire come un match fondamentale in chiave salvezza. La squadra allenata da Pietro Grechi al momento ha 3 punti in classifica, conquistati proprio nell’ultima gara casalinga giocata due settimane fa, e sfiderà una formazione che si trova a metà classifica con 7 punti. Sfida non semplice ma in cui Esposito e compagne vogliono vincere per accorciare la distanza dalle abruzzesi e uscire, almeno momentaneamente, dalla zona rossa della classifica.