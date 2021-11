Pallavolo, la Margutta CivitaLad vuole il secondo successo consecutivo

Trasferta da vincere a tutti i costi per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù saranno di scena domani sul parquet dell’Isernia nel match che prenderà il via alle ore 18. Scontro importante per Esposito e compagne che hanno 6 punti e affrontano la formazione ultima ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Non sarà scontata ma per le locali non ci sono grandi alternative alla vittoria per mettersi in una buonissima posizione di classifica.