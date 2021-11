Pallavolo, la Margutta CivitaLad vuole i primi punti stagionali

Quarta giornata del campionato di serie B1 femminile per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospitano domani al PalaSport, ore 16.30, le Volley Angels, squadra di San Benedetto del Tronto. Un match in cui Esposito e compagne cercheranno di conquistare i primi punti stagionali. Al momento il team di coach Grechi è ancora ferma a zero punti, nonostante le buone prestazioni, mentre le avversarie di domani proprio nell’ultima giornata hanno portato a casa la prima vittoria di questo campionato. Non sarà del match Lucente.