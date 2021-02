Pallavolo, la Margutta CivitaLad vince e convince contro il Viterbo

Successo netto per le rossoblù che si impongono, al PalaPanzani di Ladispoli, per 3-0

La Margutta CivitaLad torna alla vittoria e lo fa con una gara senza sbavature. Le rossoblù si sono imposte per 3-0 nel derby contro il Viterbo nella gara giocata al PalaPanzani di Ladispoli, valida per la seconda giornata di ritorno del gironcino di serie B2, bissando il successo dell’andata. Dopo gli ultimi due ko ottima reazione per la squadra di Pietro Grechi che si rilancia e rimane al secondo posto dietro al Grosseto.