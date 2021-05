Pallavolo, la Margutta CivitaLad “vede” la semifinale

Continua la marcia trionfale della Margutta CivitaLad. Nell’andata dei quarti di finale dei playoff di serie B2 le rossoblù si sono imposte per 3-1 a Viterbo. Gara che ha visto la squadra allenata da Pietro Grechi in controllo del match per tutti i set ad eccezione del secondo, l’unico vinto dalle padrone di casa. Grazie a questo successo la Margutta CivitaLad prenota la semifinale. Nel ritorno, in programma sabato al PalaSport, basterà ovviamente un successo con qualsiasi risultato o anche una sconfitta ma solo al tie break. Con una vittoria per 3-0 o 3-1 delle viterbesi si giocherà invece il golden set di spareggio per decretare la squadra che andrà al turno successivo.