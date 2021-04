Pallavolo, la Margutta CivitaLad torna a respirare aria di campo

Torna finalmente in campo la Margutta CivitaLad. Domani al PalaSport la squadra di Pietro Grechi, dopo quasi due mesi di stop, ospita la cadetta della Roma Volley nella gara valida per la seconda fase di B2. Il match avrà inizio alle ore 20. Per le rossoblù non saranno del match Belli e Esposito. Quella in programma domani sarà una sfida già decisiva nonostante sia la prima della Margutta. Il minigirone a 3 squadre, con le prime due che passano alla terza fase, non permette infatti passi falsi.