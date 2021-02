Pallavolo, la Margutta CivitaLad si prende la scena

Impresa della Margutta CivitaLad nell’ultima giornata della prima fase di serie B2. Le rossoblù al PalaSport hanno dominato e battuto per 3-1 il Grosseto, formazione fino a ieri imbattuta. La squadra di Pietro Grechi è andata sotto nel primo set ma ha poi avuto la forza mentale e fisica di rimontare e portare a casa un successo meritato e importante. In classifica Belli e compagne concludono al secondo posto anche se a pari punti con il Grosseto ma sicuramente con una consapevolezza delle proprie possibilità maggiore rispetto a qualche settimana fa, in vista della seconda fase.