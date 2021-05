La Margutta CivitaLad sorride dopo il doppio confronto diretto con l’Alfieri Cagliari. Nella due giorni tra locali e sarde valida per il girone L6 della seconda fase di B2, ad avere la meglio sono state proprio le ragazze guidate da Pietro Grechi. Sabato a Ladispoli la Margutta si è imposta con un netto 3-0 senza discussioni in tutti e tre i set. Ieri invece, nel match giocato al PalaSport di Civitavecchia, a vincere sono state le sarde per 3-1 ma proprio quell’unico set vinto dalla Margutta è anche quello che ha dato la sicurezza del primo posto nel girone. Va detto che il risultato poteva essere diverso visto che le padrone di casa hanno vinto il primo set e poi dato spazio alle più giovani e a chi ha giocato meno nelle utlime partite. Già mercoledì la Margutta tornerà in campo nei playoff con l’andata in trasferta alle ore 16.30. Avversario sarà il Viterbo che poi sabato sarà di scena al PalaSport nella gara di ritorno.