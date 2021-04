Pallavolo, la Margutta CivitaLad ritrova la Roma Volley

Torna in campo la Margutta CivitaLad dopo il turno forzato di sabato scorso. Domani la squadra di Pietro Grechi farà visita, ore 20, alla cadetta della Roma Volley nel match che si giocherà però al PalaPanzani di Ladispoli, uno dei due campi della formazione rossoblù. Le romane infatti non hanno la possibilità di giocare sul campo amico e quindi la partita verrà disputata a Ladispoli. La Margutta CivitaLad proverà a bissare il successo ottenuto una settimana fa per 3-0, sempre contro la Roma Volley in questa seconda fase di serie B2.