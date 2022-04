Pallavolo, la Margutta CivitaLad riceve il Nottolini

Sfida interna non semplice per le rossoblù che attendono la squadra toscana nel match in programma domani alle 16.30 al PalaPanzani di Ladispoli

La Margutta CivitaLad scende in campo con l’obiettivo di centrare la vittoria che manca ormai da diversi mesi per tentare di riaccendere le speranze salvezza. Le rossoblù domani saranno impegnate al PalaPanzani di Ladispoli, ore 16.30, contro il Nottolini nella dodicesima giornata del campionato di serie B1 femminile. La classifica vede la squadra guidata da Pietro Grechi al terzultimo posto con 11 punti e le avversarie settime a quota 26. Un altro match complicato in quella che sarà l’ultima spiaggia per la salvezza per la Margutta CivitaLad.