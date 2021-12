Pallavolo, la Margutta CivitaLad non vuole fermarsi

Match esterno complicato per Esposito e compagne di scena domani ore 18 sul campo del Trevi

Arriva un’altra sfida interessante per la Margutta CivitaLad. Domani, ore 18, trasferta umbra sul campo del Trevi per Esposito e compagne. Al momento la classifica sorride alla squadra di Pietro Grechi che dopo il successo con il Pomezia è uscita dalla zona playout ma domani la gara sarà difficile contro una squadra che ha 4 punti in più. La squadra vista nell’ultimo turno è però capace di tutto e quindi il match è aperto ad ogni pronostico.