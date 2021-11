Pallavolo, la Margutta CivitaLad lotta ma cede a Perugia

Terza sconfitta in tre gare ma con ancora segnali importanti di crescita. La Margutta CivitaLad ha perso per 3-1 sul parquet del Perugia, in una gara che ha ricordato quella della settimana scorsa contro la Clementina. Le rossoblù infatti hanno vinto il primo set per poi perdere il secondo e terzo parziale. Nel quarto, come successo una settimana fa, Esposito e compagne avrebbero meritato di più ma hanno dovuto lasciare set e incontro ad una delle migliori squadre di B1. Tra i motivi per sorridere c’è l’aver tenuto testa al Perugia che finora non aveva perso nemmeno un set ma sicuramente la Margutta dovrà crescere ancora per trovare i primi punti stagionali.