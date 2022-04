Pallavolo, la Margutta CivitaLad fa visita alla Clementina

Domani alle 18 rossoblù di scena nelle Marche per sfidare la compagine quinta in classifica

Si gioca domani la tredicesima giornata del campionato di serie B1 femminile che vedrà impegnata in trasferta la Margutta CivitaLad. Le rossoblù saranno di scena a Castelbellino nella Marche per affrontare la Clementina. Il match prenderà il via alle 18 e vedrà affrontarsi la squadra guidata da Pietro Grechi, penultima con 11 punti, e le padrone di casa quinte a quota 31. Sfida quindi proibitiva con la Margutta che però vuole tornare a vincere almeno un set dopo settimane davvero difficili.