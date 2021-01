Buona la prima per la Margutta CivitaLad. All’esordio nel nuovo campionato di serie B2, girone L1, le ragazze allenate da Pietro Grechi hanno battuto per 3-1 l’Andrea Doria Tivoli (parziali di 25-16, 25-17, 22-25, 25-15), nella gara disputata questo pomeriggio al Palasport. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set, la Margutta ha sofferto molto nel terzo, vinto dalle ospiti, per poi riprendersi e conquistare il decisivo quarto set. Parte con il piede giusto quindi la stagione 2020-2021 per la squadra nata dall’unione tra Asp e Ladispoli Volley.