Pallavolo, la Margutta CivitaLad chiude il 2021 con un ko

Altro ko esterno per 3-0, il secondo consecutivo, per la Margutta CivitaLad. La squadra di Pietro Grechi ha ceduto sul campo dello Jesi in un importante scontro salvezza con parziali di 25-22 25-18 25-19. Partita in cui le padrone di casa hanno controllato senza particolari problemi il match e che può lasciare qualche rimpianto nelle ospiti. Le rossoblù rimangono quartultime con 10 punti in piena zona playout, a -5 dalla salvezza diretta in cui si trovano al momento lo stesso Jesi e la Clementina.