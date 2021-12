Pallavolo, la Margutta CivitaLad cerca i primi punti fuori casa

Rossoblù di scena domani, ore 18, sul campo dello Jesi che in classifica ha due punti in più

Seconda trasferta consecutiva per la Margutta CivitaLad. Nell’ultimo match del 2021 arriva una gara molto importante per le rossoblù che domani, ore 18, faranno visita allo Jesi. Le due squadre sono divise da due soli punti, con le marchigiane avanti in classifica. Per la squadra di Pietro Grechi l’occasione è ghiotta per vincere e superarle ma servirà una prova di grande valore sotto tutti gli aspetti visto che la Margutta fuori casa finora non ha raccolto punti. Unica assente capitan Esposito infortunata.